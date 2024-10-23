Дочь задержанного в Домодедово учителя ОБЖ не верит обвинениям

Дочь задержанного в Домодедове педагога уверена, что ее отца оклеветали. Ей кажется странным, что учитель мог избить сына и домогаться дочери из одной и той же семьи, пишет Regions.ru.

Марина (имя изменено), дочь задержанного учителя, до сих пор не может поверить в случившееся.

«Я не могу понять, как могли так поступить с моим отцом. Он 26 лет работает учителем, и никогда прежде не было жалоб от детей или родителей. Он бывший военнослужащий, после пенсии пришел работать в школу. Его просто оклеветали и опозорили. Как такое могло случиться? Чтобы уважаемого человека забирали люди в погонах, да еще и при телевидении?» — недоумевает Марина.

По словам Марины, подросток вел свой телеграм-канал, где выкладывал видео и посты. После ареста этот канал был удален.

«Мне рассказывали, что в этом телеграм-канале он писал что-то вроде угрозы, что моего папу скоро посадят», — добавила она.

Кстати, в соцсетях остались другие видео, на которых якобы пострадавший ученик записывает сам себя.

«Этот мальчик уже сменил несколько школ. Нужно разобраться, почему это происходит. Мать двоих детей заявляет, что учитель обижал обоих: сына побил, дочери домогался. Но пусть девочка предоставит доказательства. Для обвинения в таком страшном преступлении нужны серьезные доказательства!» — повторяет Марина.

Тем временем сотни жителей Домодедова выступили в поддержку педагога, создав петицию. Они считают, что обвинения в домогательствах и насилии — это клевета.

Кроме того, родители учеников и другие неравнодушные люди начали собирать деньги, чтобы семья могла нанять адвоката.