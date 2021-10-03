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Воскресенье, 3 октября, 2021
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Дмитрий Хубезов рассказал о первом дне в Госдуме

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Дмитрий Хубезов рассказал о первом дне в Госдуме

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Избранный депутатом от Рязанской области Дмитрий Хубезов рассказал о первом дне в Государственной дому РФ. Пост политик разместил 1 октября.

— На встрече с депутатами восьмого созыва было для меня ответственно и волнующе, — написал Хубезов. — Подписал все бумаги, сдал пакет документов: дипломы, награды, анкеты.

После этого нужно было познакомиться с новым местом работы.

И здесь мне здорово помогла Алёна Аршинова: провела по коридорам, рассказала, как проходит рабочий день, где проводятся заседания, какими бывают встречи с журналистами. Алена, спасибо за поддержку и за наставничество!

Первое заседание Государственной Думы в новом составе пройдет утром 12 октября, а до этого времени буду готовиться к новой работе. В ближайшие пять лет предстоит воплощать в жизнь инициативы, начатые ранее.

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