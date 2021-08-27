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Пятница, 27 августа, 2021
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Для водителей рязанского транспорта разработали KPI

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Для водителей рязанского транспорта разработали KPI

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Ключевые показатели эффективности (KPI) разработали для водителей муниципального транспорта Рязани. Об этом сообщила горадминистрация в социальных сетях.

Сейчас УРТ находится в поиске водителей и кондукторов. Вакансии организация размещает на сайтах по поиску работы, в социальных сетях. Также ознакомиться с вакантными местами можно в объявлениях в транспорте и центре занятости.

Также из сообщении администрации стало известно, что на улицы города до конца года планируют выпустить ещё 60 автобусов. Кроме того, в планах продлить троллейбусную сеть до остановки «Улица Новосёлов, 60».

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