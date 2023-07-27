Для проведения фестиваля «Русская опера» в Рязанском Кремле смонтировали сцену, вмещающую 150 артистов

В Рязанском Кремле смонтировали сцену, которая вмещает 150 артистов. Именно она станет центральной площадкой проведения масштабного фестиваля «Русская опера».

Как сообщили организаторы фестиваля на пресс-конференции 27 июля, также обустроена оркестровая яма, где разместятся 73 музыканта. Такие масштабные конструкции позволят в воскресенье, 30 июля, показать рязанцам оперу Мусоргского «Хованщина» Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (12+), а также другие спектакли.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.