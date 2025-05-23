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Руслан Сидики* (фото из соцсетей). Руслан Сидики внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Руслан Сидики* (фото из соцсетей). Руслан Сидики внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
ОбществоГлавные новости

Диверсанта Руслана Сидики* приговорили к 29 годам колонии за подрыв железной дороги под Рязанью

Валерия Мединская

Второй западный окружной военный суд вынес приговор Руслану Сидики*, передаёт Следственный комитет. 23 мая его признали виновным в организации диверсии на железной дороге под Рязанью и участии в атаке на объект Минобороны, также находящийся в Рязанской области. Обвиняемый, пребывавший под стражей с 2023 года, частично признал свою вину.

Суд постановил назначить гражданину России и Италии Сидики* 29 лет лишения свободы. Заседание проходило в здании Рязанского гарнизонного военного суда в рамках выездной сессии.

Следствие установило, что Сидики* за рубежом прошёл подготовку в качестве террориста. Его кураторами были спецслужбы Украины. Вернувшись в Рязанскую область, он изготовил взрывчатые вещества и взрывные устройства. Затем он спланировал и совершил два террористических акта: атаку на объект Минобороны и подрыв железной дороги в районе станции Недостоево. Это повлекло крушение грузового железнодорожного состава. Ещё один взрыв на железной дороге, планируемый обвиняемым и его кураторами с Украины на территории Рязанской области, не удалось осуществить в связи тем, что Сидики* был задержан правоохранителями. Ущерб, причиненный инфраструктуре ОАО «РЖД», а также собственникам грузов составил свыше 70 млн рублей.

Отмечается, что 9 лет из назначенных Руслану Сидики* он будет отбывать в тюрьме, остальное наказание — в колонии строгого режима.

— Судом удовлетворены иски потерпевших. Следствием продолжается установление иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений, — говорится в сообщении.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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