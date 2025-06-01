Девочку весом меньше килограмма выхаживают в Рязанском перинатальном центре

В Рязанском перинатальном центре особое значение уделяют купанию маленьких пациентов. Имеет в период лечения у недоношенных малышей.

В отделении детской реанимации и интенсивной терапии Перинатального центра маленьким подопечным, находящимся в стабильном состоянии, регулярно проводятся водные процедуры. О важности принятия ванн у пациентов такого непростого отделения говорит то, что купаются не только крохи, находящихся на самостоятельном дыхании, а также и находящиеся на респираторной поддержке. Купание сокращает сроки выхаживания малышей, рожденных намного раньше срока с экстремально низкой массой тела.

Водным процедурам всегда уделяется большое значение с первых дней жизни, они благотворно влияют на физическое и психомоторное развитие новорожденных.

Одна из юных пациенток находится в ОРИТН уже месяц, при рождении девочка весила меньше килограмма. Поражение легких за счет двусторонней врожденной пневмонии даже через такое длительное время не позволяет отказаться от аппаратной поддержки дыхания. Купание ребенка проводится медицинской сестрой и обязательно контролируется врачами анестезиологами-реаниматологами. После купания малышка чувствовала себя замечательно, перебралась в новый чистый кувез в сменной одежке и сладко уснула.

На сегодняшний день девочка уже дышит сама и готовится к переводу в отделение патологии новорождённых.