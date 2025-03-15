Детская площадка в Нижнем городском парке Рязани готова к эксплуатации

Детская площадка в Нижнем городском парке полностью готова к использованию, сообщает сайт администрации Рязани. Она выполнена из нержавеющей стали, основание покрыто специальной галькой, что делает её безопасной и комфортной для отдыха юных рязанцев.
По информации подрядчика, площадка прошла тестирование и проверку экспертами. В настоящее время оформляется сертификат ЕЭС, который планируется получить к началу летнего сезона.
Новый игровой комплекс сочетает как познавательные, так и физические активности. Его максимальная высота достигает 12 метров, а в конструкции предусмотрены три горки разной высоты.
Площадка рассчитана на детей всех возрастов, но находиться на ней без родителей могут только дети от 7 до 14 лет. Игровой комплекс в Нижнем городском парке является аналогом площадки в Парке Горького, но полностью выполнен из российских материалов.