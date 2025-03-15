Детская площадка в Нижнем городском парке Рязани готова к эксплуатации

Детская площадка в Нижнем городском парке полностью готова к использованию, сообщает сайт администрации Рязани. Она выполнена из нержавеющей стали, основание покрыто специальной галькой, что делает её безопасной и комфортной для отдыха юных рязанцев.

«Площадка полностью готова принять маленьких любителей игр на свежем воздухе. Её можно использовать без ограничений – она соответствует всем стандартам безопасности Евразийского экономического союза», – отметил представитель подрядной организации Лев Антонов.

По информации подрядчика, площадка прошла тестирование и проверку экспертами. В настоящее время оформляется сертификат ЕЭС, который планируется получить к началу летнего сезона.

Новый игровой комплекс сочетает как познавательные, так и физические активности. Его максимальная высота достигает 12 метров, а в конструкции предусмотрены три горки разной высоты.

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Площадка рассчитана на детей всех возрастов, но находиться на ней без родителей могут только дети от 7 до 14 лет. Игровой комплекс в Нижнем городском парке является аналогом площадки в Парке Горького, но полностью выполнен из российских материалов.