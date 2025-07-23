Депутаты Гордумы рассмотрели результаты деятельности муниципальных предприятий

На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели информацию о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Рязани за 2024 год.

На начало 2025 года в городе действовало 4 муниципальных предприятия: МУП «Управление Рязанского троллейбуса», МУП «РМПТС», МП «Водоканал города Рязани» и МУП «Эколозащита». Чистая прибыль МУП «УРТ» составила 427 тысяч рублей, МУП «Эколозащита» — 224 тысячи руб. У двух предприятий по итогам 2024 года зафиксирован убыток. Общая численность сотрудников всех организаций – 3675 человек, средняя заработная плата – 50,4 тысяч рублей. Руководители предприятий ответили на вопросы депутатов.

Члены комитета обсудили вопрос о согласовании сделки МУП «Управление Рязанского троллейбуса», связанной с получением независимой (банковской) гарантии для обеспечения исполнения муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам.

Кроме того, депутаты одобрили проект решения об условиях приватизации нежилого здания, являющегося объектом культурного наследия местного значения «Дом священника Любомудрова» (г. Рязань, ул. Новослободская, д. 10). Также рассмотрены вопросы о передаче в аренду нежилого помещения Рязанской региональной общественной благотворительной организации «Рука помощи» и передаче недвижимого муниципального имущества в безвозмездное пользование ГАУ Рязанской области «Центр спортивной подготовки «Академия тенниса им. Н.Н. Озерова».

Вопросы вынесены на заседание Рязанской городской Думы.