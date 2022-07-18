День города в Рязани отметят 27 августа

Депутаты Рязанской городской Думы проголосовали за перенесение даты празднования Дня города на 27 августа. Решение принято на заседании 18 июля.

Торжества продлятся несколько дней – с 26 по 28 августа. В этом году Рязань отметит 927 лет.

Также на заседании депутаты определили рязанцев, которые будут удостоены почетных званий и наград в честь Дня города.

Звание «Почетный гражданин города Рязани» решено присвоить члену Рязанской областной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Раисе Лысениной.

Почетным знаком «За заслуги перед городом Рязанью» будут награждены:

— главный врач ГБУ Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко» Людмила Сорокина;

— директор ОГБПОУ «Рязанский технологический колледж» Николай Баранов;

— управляющий Государственным учреждением — Отделением Пенсионного фонда РФ по Рязанской области Юрий Карпов;

— главный врач ГБУ Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер» Михаил Рязанцев;

— генеральный директор ООО «Русская Аграрная Группа» Юрий Сандин;

— заместитель генерального директора ООО «Эко-Пронск» Олег Шишов.

Медали Надежды Николаевны Чумаковой будут удостоены:

— в номинации «Управление городом» — замещавший с 2002 по 2018 годы руководящие должности в представительном органе города Рязани Александр Чайка;

— в номинации «Деятельность средств массовой информации» – член Рязанского регионального отделения общественной организации Союз журналистов России Нина Лисина;

— в номинации «Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство» — мастер участка тепловых сетей Октябрьского района МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» Валерий Ханалиев;

— в номинации «Транспорт и связь» — водитель троллейбуса на регулярных городских пассажирских маршрутах 1 класса МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» Наталия Королькова;

— в номинации «Образование» — директор МБОУ «Школа №74 имени Александра Сергеевича Соколова» Нелли Филичева;

— в номинации «Культура» — преподаватель хорового класса МБУДО «Детская музыкальная школа №5 имени В.Ф. Бобылева» Геннадий Гинзбург;

— в номинации «Спорт» — юрисконсульт МБУ «Спортивная школа «Фаворит» Илья Крючков;

— в номинации «Социальная поддержка» — генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр социальной помощи «Доброе дело» Ольга Постникова;

— в номинации «Экономика и финансы» — управляющий Отделением по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу Сергей Кузнецов.

Почетная грамота муниципального образования – город Рязань будет вручена директору ГАУ Рязанской области «Спортивная школа Дворца спорта «Олимпийский» Олегу Смирнову.