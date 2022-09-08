Дело завели в Подмосковье после ДТП со скутером, на котором ехали подростки

Дело завели в Подмосковье после аварии со скутером, на котором ехали подростки, один из которых погиб, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области.

По данным ведомства, 8 сентября в правоохранительные органы поступила информация, что в поселке Знаменское поле в Одинцове легковушка столкнулась со скутером, на котором передвигались два подростка 2008 и 2011 годов рождения.

«Водитель скутера скончался от полученных травм, а его пассажир была госпитализирована в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Добавляется, что водитель оставил автомобиль и попытался сбежать, но его задержали.

Как сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры, ведомство проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательств, а также деятельности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.