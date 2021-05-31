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Самую высокую среднюю зарплату в России получают жители Чукотки — 124,3 тыс. рублей, на втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ — 109,6 тыс., на третьем — Москва — 104,4 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества, подготовленном на основе данных Росстата за 1 квартал 2021 года (есть в распоряжении «Известий»).

Как отмечают авторы, главным выводом исследования стало уменьшения индекса социального благополучия населения у всех субъектов, в некоторых из них сократились зарплаты и ухудшился уровень жизни. В результате в рейтинге изменились позиции лидеров.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин в разговоре с «Известиями» отметил, что результаты рейтинга интересны прежде всего тем, что можно выделить регионы, продемонстрировавшие положительную динамику по сравнению с результатами «пандемийного» 2020 года.

— Это прежде всего Москва, Красноярский край, Республика Коми, Республика Карелия, Камчатский край, Архангельская, Томская и Ленинградская области, Хабаровский край. Отдельно нужно отметить появление в топе регионов Астраханской области, — пояснил он.

По его словам, положительная динамика — это прежде всего маркер успешного преодоления субъектами РФ социально-экономических последствий ограничительных мер, предпринятых в ходе пандемии. Эти регионы нашли ресурсы и эффективные методы поддержки и стимулирования социальной сферы, малого и среднего бизнеса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: В округе первом: Чукотка обошла все регионы страны по зарплате.