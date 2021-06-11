Члены фракции «Единая Россия» в Рязанской Облдуме обратились к губернатору по вопросу снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес

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На заседании президиума фракции «Единая Россия» в Областной Думе в пятницу, 11 июня, было утверждено обращение к губернатору, секретарю регионального отделения партии Николаю Любимову.

Документом предлагается подготовить и внести в законодательное собрание законопроект, направленный на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшие во время пандемии COVID-19, для которых сейчас сохраняются ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, понижающий налоговый коэффициент предлагается ввести для предпринимателей, перешедших на упрощенную систему налогообложения (УСН) связи с отменой в 2021 году единого налога на вмененный доход.

К нам поступило много обращений от предпринимателей. Для некоторых из них налоговая нагрузка выросла в два, в четыре, а порой и в десять раз, – пояснила руководитель фракции партии «Единая Россия» в областной Думе Татьяна Панфилова.

Депутаты-единороссы считают необходимым применить эти меры поддержки уже в текущем году.

Как отметил в ходе обсуждения документа заместитель председателя регионального парламента Александр Шевырев, это коснется более чем 8 тысяч налогоплательщиков.