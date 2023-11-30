Число преступлений на улицах Рязани снизилось на 23,2%

За 10 месяцев 2023 года число преступлений, совершенных на улицах Рязани, снизилось на 23,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Такие данные представили на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городской администрации.

Уменьшилось и количество правонарушений, сделанных в состоянии алкогольного опьянения – их стало меньше на 41,7%.

В мэрии отметили, что регулярно ведут работу по выявлению нелегальных точек продажи спиртного. В 2022-2023 годах в Рязани таких закрыли три.