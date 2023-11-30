Четверг, 30 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Число преступлений на улицах Рязани снизилось на 23,2%

7info 2
People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com
spot_img

За 10 месяцев 2023 года число преступлений, совершенных на улицах Рязани, снизилось на 23,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Такие данные представили на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городской администрации.

Уменьшилось и количество правонарушений, сделанных в состоянии алкогольного опьянения – их стало меньше на 41,7%.

В мэрии отметили, что регулярно ведут работу по выявлению нелегальных точек продажи спиртного. В 2022-2023 годах в Рязани таких закрыли три.  

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах