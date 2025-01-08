Четвертый этап Кубка России по биатлону пройдет на рязанском комплексе «Алмаз»

В Рязани пройдет четвертый этап Кубка России по биатлону. Соревнования пройдут на биатлонном комплексе «Алмаз». Об этом сообщается на сайте соревнований.

В четверг, 9 января, в 16:30 спортсмены покажут свои навыки в дуэльной стрельбе. 10 января в 11:00 пройдет спринт на 10 км среди мужчин, в 14:00 состоится спринт на 7,5 км среди женщин.



11 января в 11:00 пройдет гонка преследований на 12,5 км среди мужчин. В 14:00 на 10 км среди женщин. 12 января состоится масстарт. В 11:00 для мужчин на 15 км, в 14:00 на 12 км для женщин.

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