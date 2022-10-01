Чемпионка мира по кикбоксингу даст мастер-класс в Рязани

В субботу, 1 октября, в Рязани даст мастер класс чемпионка мира по кикбоксингу, чемпионка Европы по боксу и кикбоксингу Светлана Андреева. Об этом РИА «7 новостей» сообщили организаторы мероприятия.

Светлана Андреева — заслуженный мастер спорта международного класса в нескольких видах — бокс, кикбоксинг, тхэквондо, рукопашный бой. Среди учениц Светланы Михайловны — легендарные бойцы Светлана Рогозина и Зульфия Кутдюсова.

Мастер-класс пройдёт в Академии единоборств (улица Советская, 1А). Начало — в 17.00.

Организатор — благотворительный фонд «Мамино сердце».

Возрастное ограничение: 6+.