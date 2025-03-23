Бренд от Артемия Лебедева не будут использовать на 930-летии Рязани

Бренд Рязани, разработанный совместно со студией Артемия Лебедева, не будут использовать на праздновании 930-летия региона. Об этом сообщают «Рязанские ведомости» со ссылкой на заседание коллегии администрации города.

В логотипе региона слово «РязАнь» разбито на две части и находится под шлемом древнерусского воина. Решение не использовать бренд было принято единогласно художниками, краеведами и другими людьми, занимающимися организацией празднования.

Бренд региона разрабатывался в течение полугода Корпорацией развития области совместно со студией Артемия Лебедева. В разработке бренда участвовали несколько сотен жителей региона, дизайнеры, социологи, маркетологи.