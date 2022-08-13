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Борис Иогансон станет министром культуры Рязанской области — СМИ

Борис Иогансон, фото «Рязанские ведомости»

Виталий Попова на посту министра культуры Рязанской области заменит Борис Иогансон. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает «Новая газета Рязань».

Ранее сообщалось, что Попов уйдёт с должности и возглавит музей-заповедник Рязанский кремль.

Журналисты пишут, что на неделе с директором музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове Иогансоном встречался врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Визит не афишировался в СМИ.

В августе музей неофициально посетили полпред в ЦФО Игорь Щеголев и новый начальник регионального управления УФСБ Рязанской области полковник Алексей Пахолков.

Вероятность назначения Иогансона источник издания оценивает как высокую.

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