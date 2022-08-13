Борис Иогансон станет министром культуры Рязанской области — СМИ

Виталий Попова на посту министра культуры Рязанской области заменит Борис Иогансон. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает «Новая газета Рязань».

Ранее сообщалось, что Попов уйдёт с должности и возглавит музей-заповедник Рязанский кремль.

Журналисты пишут, что на неделе с директором музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове Иогансоном встречался врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Визит не афишировался в СМИ.

В августе музей неофициально посетили полпред в ЦФО Игорь Щеголев и новый начальник регионального управления УФСБ Рязанской области полковник Алексей Пахолков.

Вероятность назначения Иогансона источник издания оценивает как высокую.