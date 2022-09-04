Большой адронный коллайдер могут остановить из-за энергокризиса 

На фоне энергетического кризиса в Европе может быть приостановлена работа Большого адронного коллайдера, пишет РЕН ТВ. Об этом в воскресенье заявил глава Европейской организации по ядерным исследованиям Серж Клоде в ходе беседы с журналистами американской ежедневной газеты The Wall Street Journal.

Эксперты разрабатывают план не только отключения отдельных ускорителей, но и всего комплекса коллайдера. Причина — кризис энергетики в Европе.

Клоде отметил, что организация работает над поддержанием работы чтобы не допустить случайного отключения машины стоимостью 4,4 миллиарда долларов.