«Большие гастроли» Новгородского театра завершились спектаклями о секретах семейного счастья

Завершились «Большие гастроли» Новгородского театра драмы им. Ф.М. Достоевского. Спектакли были представлены на сцене Рязанского театра драмы.

В последние дни гастролей, 29 и 30 октября, рязанские зрители увидели лёгкую комедию «Незамужняя женщина» и глубокую и проникновенную мелодраму «Семейное счастье».

Сюжет «Незамужней женщины», скорее всего, может показаться близким тем женщинам, которые находятся в поисках своей любви. Герои отвечают зрителям на вопросы: можно ли найти любовь по объявлению? Легко ли устроить чужую личную жизнь, даже если речь идёт о близком человеке? Так ли просты дела сердечные, как могут показаться на первый взгляд?

Череда удивительных комедийных событий приводит к пониманию одного: всеми процессами правит любовь, а душевное тепло всегда берёт верх над независимостью и холодом!

О том, каков рецепт «Семейного счастья», артисты поразмышляли в последний день «Больших гастролей». Какой ценой оно достаётся и как долго некоторым приходится идти к нему… Глубокая, но вместе с тем жизнеутверждающая история по мотивам произведения известной писательницы Людмилы Улицкой погружает нас в атмосферу авторитарной семьи, где женщина привыкла выстраивать жизнь близких, в том числе сына, по своему плану. Не исключение — дела сердечные!

Выстроенный героиней, казалось бы, идеальный план ломается: и подобранная невеста оказывается совсем не той, кем может показаться на первый взгляд, и судьбы героев охватывают события, которые доказывают только одно: невозможно спланировать жизнь! Важно поддаться её течению и плыть в поисках любви и счастья!

Гастроли проходили в рамках межрегионального направления «Больших гастролей», организованных ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

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