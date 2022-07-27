Больные с патологиями почек пожаловались на сложности с получением нужных лекарств

В ряде регионов России больные с патологиями почек стали чаще сталкиваться с отказом в выдаче оригинальных препаратов, сообщил «Известиям» председатель пациентской организации «Нефро-Лига» Виталий Кауричев.

Ссылаясь на отсутствие нужных лекарств на складе, людям выписывают более дешевые дженерики, бесконтрольно заменяют лекарства одной компании на другие. В итоге больной вместо одного препарата может каждый месяц получать разные дженерики, которые отличаются по форме выпуска и дозировке, констатировали в организации.

— Это может привести к непредсказуемым результатам, особенно у пациентов после трансплантации почки», — подчеркивается в письме, которое «Нефро-Лига» 26 июля отправила в Минздрав.

Организация, объединяющая больных с патологиями почек, предложила Минздраву установить запрет на ежемесячные замены препаратов с одним действующим веществом. Кроме того, «Нефро-лига» просит законодательно зафиксировать, что перевод больных с трансплантированными почками с препарата одного производителя на другой должен инициироваться специалистом или лечащим врачом с учетом медицинских показаний.

Замена лекарств для пациентов после трансплантации почки и сейчас проводится по решению лечащего врача, заявил «Известиям» главный внештатный специалист нефролог Минздрава России Евгений Шилов, комментируя проблему.

Что касается препаратов-дженериков, то «их использование на сегодняшний день является стандартной медицинской практикой, поскольку в ряде случаев по своим клиническим свойствам дженерики могут даже превосходить оригинальный препарат», отметил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Частый случай: люди с болезнями почек жалуются на замену лекарств»