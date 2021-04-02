Более трех тысяч рязанцев выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»

Более трех тысяч жителей Рязани и области выбрали услугу «Видеонаблюдение» от «Ростелекома». Из общего количества пользователей 90% отдали предпочтение домашнему видеонаблюдению и 10 % – уличному. В 2020 году пик подключений пришелся на третий квартал. Наибольшей популярностью сервис пользуется в областном центре, а также в городах Спасске и Новомичуринске.
Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Анатолий Ларин, г. Рязань, клиент «Ростелекома»:
Облачный сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет наблюдать за своим домом из любой точки мира, где есть доступ в интернет. В стартовый пакет решения входит внутренняя цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения. Услуга обладает удобной интеллектуальной системой дистанционного контроля и управления: интуитивно понятным веб-интерфейсом, а также бесплатным мобильным приложением. Сервис позволяет добавить в личный кабинет несколько камер, которые могут быть установлены как в разных помещениях, так и в разных городах. Видеозаписи с камер хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.
Узнать о наличии технической возможности подключения видеонаблюдения от «Ростелекома», получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте и по телефону 8 800 301 05 50.