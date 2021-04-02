Более трех тысяч рязанцев выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»

Более трех тысяч жителей Рязани и области выбрали услугу «Видеонаблюдение» от «Ростелекома». Из общего количества пользователей 90% отдали предпочтение домашнему видеонаблюдению и 10 % – уличному. В 2020 году пик подключений пришелся на третий квартал. Наибольшей популярностью сервис пользуется в областном центре, а также в городах Спасске и Новомичуринске.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

Видеонаблюдение – одна из базовых услуг нашей компании, рост подключений к которой стабильно растет. Сегодня все больше людей заботятся о своей безопасности и безопасности близких, хотят быть в курсе того, что происходит в их отсутствие. Клиенты “Ростелекома”, пользующиеся услугой “Видеонаблюдение”, отмечают надежность предлагаемого нами оборудования, удобство его использования и разумную ценовую политику. Камеры чаще всего применяют для удаленного присмотра за детьми, пожилыми родителями, домашними животными. В осенне-зимний период наши абоненты устанавливают системы видеонаблюдения на дачах и приусадебных участках, летом – в пустующих городских квартирах.

Анатолий Ларин, г. Рязань, клиент «Ростелекома»:

Сервис «Видеонаблюдение» мы подключили год назад, когда переехали на лето за город. Приглядывать таким способом за квартирой нам понравилось, поэтому камеру установили и на даче, причем и внутри, и снаружи. Теперь я чувствую себя абсолютно спокойно, переезжая из одного дома в другой, потому что могу контролировать свое жилье на расстоянии.

Облачный сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет наблюдать за своим домом из любой точки мира, где есть доступ в интернет. В стартовый пакет решения входит внутренняя цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения. Услуга обладает удобной интеллектуальной системой дистанционного контроля и управления: интуитивно понятным веб-интерфейсом, а также бесплатным мобильным приложением. Сервис позволяет добавить в личный кабинет несколько камер, которые могут быть установлены как в разных помещениях, так и в разных городах. Видеозаписи с камер хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.

Узнать о наличии технической возможности подключения видеонаблюдения от «Ростелекома», получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте и по телефону 8 800 301 05 50.