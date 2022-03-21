Более 800 человек сделали прививку в новом центре вакцинации в Рязани

В течение трех недель со дня открытия Единого Центра вакцинации в Рязани сделали прививку более 800 человек, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

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Ежедневно прививки от коронавируса получают от 30 до 50 человек. Центр работает на базе Рязанской больницы № 10.

По словам заведующей поликлиникой ГБУ РО «ОКБ» Городская больница № 10 Натальи Никитушкиной, количество посетителей нарастает: люди привыкли к новому месту расположения ЕЦВ.

«В Центре 9 кабинетов, мощность рассчитана на 1500 посещений в смену. Здесь задействованы представители, практически, всех поликлиник Рязани. График работы с 8.00 до 20.00», — говорит Наталья Никитушкина.

По общему мнению медработников, в Центре созданы комфортные условия для посетителей и для персонала.

«Сюда доставляют автобусы. Чтобы сократить время ожидания людям помогают волонтеры: консультируют при заполнении документации, провожают до кабинетов и зоны комфортного ожидания, где следует находиться в течение получаса после прививки. Для медработников есть комната отдыха. Все очень продумано и удобно», — отмечает заведующая поликлиникой ГБУ РО «ОКБ» Городская больница № 10

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Медучреждение обеспечено вакциной в полном объеме. Для хранения препарата используются специальные холодильные камеры. В последнее время рязанцы, в основном идут на ревакцинацию или на прививку вторым компонентом.