Более 800 человек сделали прививку в новом центре вакцинации в Рязани

В течение трех недель со дня открытия Единого Центра вакцинации в Рязани сделали прививку более 800 человек, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
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Ежедневно прививки от коронавируса получают от 30 до 50 человек. Центр работает на базе Рязанской больницы № 10.
По словам заведующей поликлиникой ГБУ РО «ОКБ» Городская больница № 10 Натальи Никитушкиной, количество посетителей нарастает: люди привыкли к новому месту расположения ЕЦВ.
По общему мнению медработников, в Центре созданы комфортные условия для посетителей и для персонала.
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Медучреждение обеспечено вакциной в полном объеме. Для хранения препарата используются специальные холодильные камеры. В последнее время рязанцы, в основном идут на ревакцинацию или на прививку вторым компонентом.