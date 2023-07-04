Более 6,8 тысяч рязанцев получили уведомления о будущей пенсии

С начала 2023 года Отделение СФР по Рязанской области направило 6879 жителям региона проактивные уведомления о размере будущей страховой пенсии по старости. В уведомлении СФР содержится информация о страховом стаже, количестве заработанных на данный момент пенсионных коэффициентах и размере пенсии, рассчитанной по этим показателям. В сведениях также указан размер пенсионных накоплений, если они формируются.

Гражданам, у которых нет учетной записи на портале Госуслуг, информация о формировании пенсии доступна в клиентских службах ОСФР по Рязанской области.

Напомним, проактивное информирование о размере сформированной пенсии и условиях, при которых она назначается, поступает раз в три года женщинам, начиная с 40 лет, и мужчинам, начиная с 45 лет.