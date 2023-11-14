Вторник, 14 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Более 5 тысячам новорождённых в Рязанской области оформили СНИЛС проактивно

7info7
Image by gpointstudio on Freepik

В этом году региональное Отделение Соцфонда РФ проактивно оформило СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) 5386 новорожденным рязанцам. С 2020 года процесс оформления лицевого счета на ребенка проходит без подачи заявления.

После рождения ребенка сведения об этом поступают из реестра ЗАГС в информационную систему СФР. Для новорожденного открывается СНИЛС, после чего данные об этом направляются в личный кабинет мамы на портале госуслуг.
Для того чтобы у родителей был доступ к этим сведениям, важно иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Зарегистрироваться на портале и подтвердить свою учетную запись будущей маме рекомендуется заранее, до рождения ребенка.

Если у родителя нет подтвержденной учетной записи на госуслугах, для получения СНИЛС можно обратиться в клиентскую службу ОСФР по Рязанской области или в МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении ребенка.

Новорожденному ребенку, а точнее его родителям, СНИЛС может понадобиться по разным причинам. Например, для получения материнского (семейного) капитала и полиса ОМС. При обращении за выплатами, пособиями и льготами, связанными с рождением и воспитанием ребенка, СНИЛС также используется как универсальный идентификатор.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах