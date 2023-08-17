Четверг, 17 августа, 2023
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Более 5 тысяч ипотечных кредитов Сбера в Рязанской области было выдано с начала года по льготным программам

7info
рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Ипотечные программы с государственной поддержкой продолжают пользоваться высоким спросом. С начала 2023 года клиенты Рязанского отделения Сбербанка оформили более 5 тысяч ипотечных кредитов на сумму 14 млрд рублей.

Лидером среди льготных программ стала ипотека с господдержкой на новостройки. С начала текущего года рязанцы оформили более тысячи таких кредитов в Сбербанке на общую сумму 3,7 млрд рублей. На втором месте — программа «Семейная ипотека». Льготные кредиты по ней оформили более 900 семей на сумму 3,5 млрд рублей. Третье место у программы для IT-специалистов, в рамках которой банк выдал 75 кредитов на сумму 465 млн рублей.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Сбербанка:

«Мы отмечаем высокий спрос на ипотечные кредиты у жителей Рязанской области. Продолжая улучшать условия по общим программам, мы стремимся сделать приобретение жилья еще более доступным. Уверен, финансовая поддержка Сбербанка поможет жителям Hязанской области осуществить мечту об уютном жилье и создать комфортные условия для своих семей».

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