Более 400 малышей родилось в июне в Рязани, самой крупной стала девочка весом более 5 кг

В Рязанском перинатальном центре в июне родилось 404 малыша. Об этом сообщает группа медучреждения ВКонтакте.
В стенах перинатального центра в первый летний месяц на свет появились 220 мальчиков и 184 девочки. Восемь женщин стали мамами сразу двоих деток.
Самый крохотный малыш родился с весом 800 г. Самой крупной в июне стала девочка — 5540 г.
Всего с начала 2025 года в Рязанском перинатальном центре родилось 2297 малышей. Из них мальчиков 1176, девочек — 1121.
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