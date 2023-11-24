Более 400 человек написали Всероссийский экологический диктант в РГУ

Более 400 учащихся средних общеобразовательных, высших и средних специальных учебных заведений собрались в стенах Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, чтобы проверить свои знания в области экологии. Участников распределили на возрастные категории, в соответствии с которыми были предоставлены вопросы диктанта.

Участников диктанта приветствовали исполняющий обязанности ректора Игорь Мурог, руководитель Экологического Рязанского Альянса Евгений Рыбаков и начальник управления государственного экологического надзора Ольга Сергеева.

Экологический диктант – это не только прекрасная возможность проверить свои знания в области экологии, но и осознать наше влияние на окружающую среду. В наше время вопросы экологии и сохранения природных ресурсов становятся все более актуальными, важно не просто знать о существующих проблемах, но и активно участвовать в их решении. Возможно, сегодняшнее мероприятие поможет вам определиться с будущей профессией, поскольку в настоящее время профессия эколога очень важна, востребована и просто необходима. Я призываю каждого из вас задуматься о своем отношении к природе, пусть участие в диктанте станет для вас стимулом лучше изучить вопросы экологии, действовать в интересах природы, чтобы сохранить ее для будущих поколений, — пожелала участникам Ольга Сергеева.

В ЭкоДиктант-2023 включены вопросы о природе новых территорий, готовясь к ответам на которые, участники узнали множество интересных фактов про экологические особенности Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Экологическое испытание включало 25 вопросов. Юные экологи в возрасте от 12 до 18 лет на пути к победе должны были вспомнить где в 2010 году произошел катастрофический разлив нефти, в результате которого пострадали морские экосистемы, отгадать при подъеме на какие горы у человека может развиться горная болезнь, какое море при присоединении новых субъектов РФ стало внутренним морем России. Пришлось восстановить в памяти что такое аэрозольное загрязнение, какого газа в составе атмосферы Земли содержится больше всего, предположить зачем убирают опавшие листья с городских газонов, несмотря на их полезные свойства для растений, как называется единственный в мире город, который расположен на полярном круге и многое другое.

Более опытным участникам ЭкоДиктанта, от 18 лет, предстояло вспомнить какие два основных газа составляют свалочный газ, на сколько сантиметров вырос средний уровень океана за последние 140 лет, какое вещество вызывает кислотные дожди, подумать, как называются искусственные возвышенности, которые образуются при добыче каменного угля в районах Донбасса, какое происхождение у озера Байкал.

Всероссийский экологический диктант – это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоёв населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей экологической безопасности.

Наградные документы будут доступны участникам в личном кабинете на сайте проекта.