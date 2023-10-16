Более 3,8 тысяч рязанских семей получили ежемесячную компенсацию на питание детей

С начала 2023 года в Рязанской области 3845 семей получили ежемесячную компенсацию на питание детей. Данная выплата относится к мерам социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Получить выплату может родитель ребенка, его опекун, попечитель, усыновитель или близкий родственник, например, бабушка или дедушка. За компенсацией также может обратиться сам ребенок, если ему исполнилось 18 лет.

Компенсация назначается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на компенсацию, следует в клиентскую службу ОСФР по Рязанской области либо в МФЦ. Заявление также может быть представлено в электронном виде через портал Госуслуг.

Решение о назначении компенсации выносится в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления и поступления в ОСФР по Рязанской области необходимых сведений. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении.