Более 200 человек приняли участие в первом осеннем субботнике

В Рязани стартовал осенний месячник по благоустройству и санитарной уборке. 4 октября состоялся первый субботник, в котором приняли участие сотрудники администрации и муниципальных учреждений, студенты и курсанты рязанских вузов, местные жители.

Уборка общественных пространств от мусора, спил аварийных деревьев и расчистка территорий состоялись по следующим адресам:

ул. Фурманова от ул. Свободы до ул. Либкнехта;

Зеленая зона между домами 2 и 2, корп. 2 по ул. Станкозаводской;

ул. Тимуровцев, д. 5 и д.6;

Сквер по Касимовскому шоссе;

Михайловское шоссе;

Тропа Паустовского в Солотче.

В субботнике приняли участие более 200 человек. Благодаря их усилиям с городских территорий было вывезено более 150 кубометров мусора и около 100 кубометров сухих веток. Для уборки также было задействовано более 20 единиц спецтехники.

Следующие субботники состоятся 11, 18 и 25 октября. Ознакомиться с локациями можно на онлайн карте.