Более 1600 беременных рязанок получают единое пособие

Единое пособие, которое было введено в январе 2023 года, получают не только семьи с детьми, но и будущие мамы. С начала этого года Отделение СФР по Рязанской области назначило единое пособие 1667 будущим мамам, которые встали на учет в медицинские организации до 12-й недели беременности.

На обеспечение этих целей было направлено 140 миллионов рублей.

Для получения права на единое пособие ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать регионального прожиточного минимума на душу населения. В Рязанской области его величина составляет 12 794 рубля. Также при назначении пособия применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи.

Единое пособие назначается при обращении женщины после наступления срока беременности 12 недель. Деньги выплачиваются за период с месяца постановки на учет, но не ранее наступления 6 недель беременности.

Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи и может составлять: 50%, 75% или 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. В Рязанской области размер единого пособия для беременных составляет 6 972 рубля, 10 458 рублей или 13 945 рублей.

Подать заявление о назначении единого пособия можно через портал Госуслуг, лично в клиентской службе ОСФР по Рязанской области или в МФЦ.