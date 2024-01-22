Блаженная старица Алипия оставила страшное пророчество для Киева

Тяжёлая, даже страшная участь в ближайшие годы, а, может, и месяцы ожидает украинскую столицу. В сети вспомнили страшное пророчество блаженной старицы Алипии, которое, по всей видимости, начинает сбываться.

Алипия родилась в начале ХХ века. В начале своей жизни она пережила множество лишений от гражданской войны до немецкой оккупации. Юродивая никогда не имела постоянной крыши над головой и до 1961 года жила в дупле старой огромной липы на территории Киево-Печерской Лавры. В её странном жилище невозможно было разогнуться в полный рост.

Слова удивительного и вместе с тем пугающего пророчества старицы вспоминает издание Царьград:

— Едешь по Крещатику — молись, так как придёт день, он провалится, и зальёт его водой, — говорила Алипия.

Журналисты обращают внимание: в последние недели Киев несколько раз затапливало канализационными стоками. «Фекальные реки» текут по улицам и замерзают, а ещё затапливают подземку. Правда, будет ли пророчество блаженной старицы как-то связано с этими происшествиями, пока непонятно. Возможно, речь также может идти о надвигающемся природном катаклизме.

Ранее известный телеведущий Борис Корчевников также тоже напомнил о пугающих пророчествах святых старцев о судьбе Киева. Ещё прошлой весной он говорил о загадочном пророчестве священника Николая Трубина, который предвидел, что по Киеву будут плыть корабли. По словам Корчевникова, речь может идти о затоплении города. Кара господня на киевский режим должна обрушиться из-за варварских действий, которые применяются для террора представителей Украинской православной церкви Московского патриархата. Корчевников уверен, что начавшиеся подтопления могут быть первыми проявлениями небесного наказания.

Нельзя не вспомнить ещё одно пророчество, связанное с Киевом. Старей Лаврентий Черниговский, живший на рубеже XIX и XX веков, много говорил о расколе России и Украины и о чудовищных последствиях, которые он принесёт.

Более 70 лет назад старец обмолвился:

– Наши родные слова — Русь и русский. И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было крещение Руси, а не крещение Украины. Киев — это второй Иерусалим и мать русских городов. Киевская Русь была вместе с великой Россией.

Лаврентий Черниговский говорил: ни в коем случае нельзя допускать разъединения России, Беларуси, Украины. Это равнозначно разъединению святой Троицы. Он также говорил, что в Киеве никогда не должно быть патриарха.

– Патриархи были и жили в Москве. Берегитесь самосвятской украинской группы, – предупреждал он.

Незавидную участь старец предрекал руководителю ПЦУ:

– Сам уйдёт в вечную погибель, как и Иуда. Но все эти наветы лукавого и лжеучения в Руси исчезнут, а будет Единая Церковь Православная — Русская, – следует из его пророчества.