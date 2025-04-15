Благодатный огонь доставят сначала в Москву, а затем в Рязань

19 апреля 2025 года в Великую Субботу, представители Фонда Андрея Первозванного доставят из Иерусалима Благодатный огонь. Об этом сообщается на сайте фонда.

Делегация из Израиля должна прибыть в российскую столицу ориентировочно в 23 часа на самолёте «Сергей Королёв» госкорпорации Роскосмос.

Фонд опубликовал список из 15 храмов Москвы, где Благодатный огонь можно будет получить после его прибытия. Кроме того, огонь доставят в множество российских городов, среди которых есть Рязань.

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Телевизионную трансляцию из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме проведут три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал, Россия 1.