Чтобы избежать появления плесени, хлеб следует хранить в прохладном и сухом месте, завернув его в бумажный пакет. Об этом NEWS.ru рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По её словам, для длительного хранения лучше всего использовать заморозку.

«Хлеб следует хранить в прохладном и сухом месте, избегая тепла и влажности. Лучше использовать бумажные пакеты или специальные контейнеры для хлеба, которые обеспечивают циркуляцию воздуха. Полиэтиленовые пакеты, наоборот, удерживают влагу и способствуют появлению плесени. Если вы не собираетесь съесть хлеб в ближайшие дни, его стоит заранее нарезать порциями и заморозить. По мере необходимости можно доставать нужное количество из морозильной камеры», — объяснила Лялина.

Она отметила, что чёрная и зелёная плесень на хлебе образуется из-за спор грибов, присутствующих в воздухе. Их развитие особенно активно при высокой влажности и температуре выше +20 °C.

По словам биолога, чёрную плесень чаще всего вызывают грибы рода Aspergillus. Они могут быть токсичны и вызывать аллергические реакции. Зелёная плесень, как правило, вызвана грибами рода Penicillium. Хотя некоторые их виды используются для производства антибиотиков, многие также токсичны.

Лялина подчеркнула, что удаление видимой части плесени не гарантирует безопасность продукта: споры могут проникать глубоко внутрь хлеба. Кроме того, поджаривание не является надёжным способом уничтожения плесени. Поэтому, по её словам, важно правильно хранить хлеб — даже если он не содержит дрожжей.