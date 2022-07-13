Библиотека имени Есенина и Рязанский политех подписали договор о сотрудничестве

13 июля в ЦГБ имени С. А. Есенина состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между ЦБС города и Рязанским институтом (филиалом) Московского политехнического университета. Оно станет отправной точкой в совместном развитии новых идей по формированию единой информационной образовательной среды и партнерства в сфере креативных индустрий, разработки и реализации эффективных форм сотрудничества.

Соглашение подписали директор ЦБС города Рязани Лариса Крохалева и директор Рязанского института (филиала) Московского государственного политехнического университета, профессор, доктор технических наук Игорь Мурог. Оно организовано в рамках проекта «Гений места», цель которого — формирование современной инфраструктуры для развития креативной экономики регионов, создание новых интеллектуальных продуктов на базе локальной идентичности, сохранение культурного наследия и уникальных особенностей территорий России.

Организатором проекта выступило Министерство культуры Российской Федерации, методический центр проекта — Российская государственная библиотека.

В рамках мероприятия состоялось открытие выставки «По следам архитектурных обмеров: деревянный декор Рязани». В течение 10 лет на базе Политехнического института собирается фонд данных деревянного декора областного центра. В рамках практики студенты-архитекторы выполняют обмеры наличников, крылец, карнизов деревянных домов. Чертежи выполнены в туши и в технике «Отмывка китайской тушью». В 2022 году производились обмеры на улицах Полевой, Введенской, Трубежной и Семинарской.