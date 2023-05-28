Воскресенье, 28 мая, 2023
На главнуюАкценты

«Библионочь» в рязанской «Горьковке»: от книг до танцев

7info7

26 мая в Библиотеке имени Горького прошла Всероссийская акция «Библионочь»: в тринадцатый раз двери открылись для посетителей в необычное время суток, с семи часов вечера и до половины одиннадцатого.

Красочное открытие состояло из четырёх танцевальных номеров, передающих многообразие нашей культуры: дуэт ведущих, коллектив «Ель» с номером «Плясовая», кусочек дворянского празднования от студии «Белый бал: ассоциация исторического танца» и выступление самой «Библионочи». Под эгидой «всему хорошему во мне я обязан книгам» вечер начался и продолжился: часть гостей принялась за посещение различных интерактивных площадок, в то время как особенно активные принимали участие в квесте. Группа из в большинстве своём юных посетителей стремительно и с огромным боевым духом носилась по лестницам, этажам и коридорам, выискивая ребусы и отгадывая их.

«Библионочь» в рязанской «Горьковке»: от книг до танцев
«Библионочь» в рязанской «Горьковке»: от книг до танцев
«Библионочь» в рязанской «Горьковке»: от книг до танцев
«Библионочь» в рязанской «Горьковке»: от книг до танцев
«Библионочь» в рязанской «Горьковке»: от книг до танцев
«Библионочь» в рязанской «Горьковке»: от книг до танцев

В каждой же локации библиотеки располагалось множество столов, среди которых абсолютно любой гость мог найти что-то для себя и непременно поучаствовать: викторины, аудио-визуальные и костюмированные игры, выставки, пункт реставрации книг, показы кино, чтения и целые театрализованные представления. Среди них была постановка «Вниз по радуге звонкой скользя» от театра-студии «Шанс». Не будет преувеличением сказать, что некоторые зрители вышли после неё со слезами на глазах. Настолько отозвались в душе темы детства, его скоротечности, любви и доброты. У покорившего зал коллектива удалось взять небольшое интервью.

– Расскажите о себе!

– Коллектив, кто мы?
Актёры, перебивая друг друга: Мы семья! Самая дружная семья на планете! Мы любящая семья!
Главная актриса: Наш театр был организован 25 ноября 1993 года. Художественный руководитель – Рахманинова Светлана Васильевна, бессменный руководитель… И бесценный! У нас юбилей – 30 лет в ноябре. Будет много спектаклей в ближайшее время. 2 июня, в 19:00 в «Театре кукол» мы покажем один из своих спектаклей (возрастное ограничение 6+). Обязательно приходите!
Одна из ведущих актрис: Сегодня был прекрасный показ. Это было видно по реакции зрителей! Мы очень устали, но мы также и очень рады, счастливы-счастливы!

Яркой точкой стало закрытие акции перед зданием Библиотеки. Покидали мероприятие все, от мало до велика, с искренней улыбкой.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Рязани на Южной окружной дороге горел мусор

На место происшествия выезжали 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

Российская провидица предсказала Европе страшную болезнь

Болезнь затронет большую часть европейских стран и принесёт страшные последствия.

В Рязанской области отменили введённый из-за гибели озимых режим ЧС

Режим ЧС отменили 26 мая.

В МУП «РГРЭС» рассказали об актуальных вакансиях на предприятии

МУП «РГРЭС» открыто сразу несколько вакансий для потенциальных соискателей.

МУП РГРЭС вошло в активную фазу проведения плановых работ

Значимая часть плановых работ сейчас связана с подготовкой к новому отопительному сезону.

Под Рязанью заметили беспилотник

Очевидец сообщает: летал он недолго, сделал два круга.

Рязанский ЗАГС показал свадьбы мая

ГУ ЗАГС по региону опубликовало фотографии рязанцев, которые вступили в брак в мае 2023 года.

Рязанцев познакомили с «Женщинами Алтая»

Сюжет поведал о четырёх женщинах, которые продолжают сохранять и передавать знания о культуре и традициях региона.

Жених раздал гостям на свадьбе конверты с доказательствами измен своей невесты

В Великобритании жених раздал гостям на свадьбе конверты с доказательствами измен своей невесты, пишет Wales Online. Еще накануне торжества британец узнал, что его возлюбленная встречается с его другом и будущим шафером. Он решил огласить эту информацию во время празднования в ресторане. Когда там собрались все гости, мужчина взял слово...

Гладков рассказал, как попал под украинский обстрел в Шебекино

Губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков рассказал в Telegram, что попал под украинский обстрел в Шебекино Глава региона смог попасть в город только со второго раза. «Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», – сообщил Гладков. Он назвал вчерашний...

На выставке бездомных животных «Пойдём домой» в Рязани нашли хозяев для 5 собак и 12 кошек

В выставке приняли участие 88 собак и 22 кошки.

В Ярославле из Волги выловили пьяного полуголого мужчину после Дня города

Сотрудники Росгвардии выловили из Волги после Дня города пьяного полуголого жителя Ярославля, пишет «Про Город». По словам очевидцев, мужчина таким образом решил освежиться. «Давай, бери меня за руку. Руку давай! Ногу затаскивай», – обращались к нему силовики. Ярославцы, ставшие очевидцами инцидента, раскритиковали возлюбленную пловца, которая, по их словам, и предложила...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации