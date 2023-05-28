«Библионочь» в рязанской «Горьковке»: от книг до танцев

26 мая в Библиотеке имени Горького прошла Всероссийская акция «Библионочь»: в тринадцатый раз двери открылись для посетителей в необычное время суток, с семи часов вечера и до половины одиннадцатого.

Красочное открытие состояло из четырёх танцевальных номеров, передающих многообразие нашей культуры: дуэт ведущих, коллектив «Ель» с номером «Плясовая», кусочек дворянского празднования от студии «Белый бал: ассоциация исторического танца» и выступление самой «Библионочи». Под эгидой «всему хорошему во мне я обязан книгам» вечер начался и продолжился: часть гостей принялась за посещение различных интерактивных площадок, в то время как особенно активные принимали участие в квесте. Группа из в большинстве своём юных посетителей стремительно и с огромным боевым духом носилась по лестницам, этажам и коридорам, выискивая ребусы и отгадывая их.

В каждой же локации библиотеки располагалось множество столов, среди которых абсолютно любой гость мог найти что-то для себя и непременно поучаствовать: викторины, аудио-визуальные и костюмированные игры, выставки, пункт реставрации книг, показы кино, чтения и целые театрализованные представления. Среди них была постановка «Вниз по радуге звонкой скользя» от театра-студии «Шанс». Не будет преувеличением сказать, что некоторые зрители вышли после неё со слезами на глазах. Настолько отозвались в душе темы детства, его скоротечности, любви и доброты. У покорившего зал коллектива удалось взять небольшое интервью.

– Расскажите о себе!

– Коллектив, кто мы?

Актёры, перебивая друг друга: Мы семья! Самая дружная семья на планете! Мы любящая семья!

Главная актриса: Наш театр был организован 25 ноября 1993 года. Художественный руководитель – Рахманинова Светлана Васильевна, бессменный руководитель… И бесценный! У нас юбилей – 30 лет в ноябре. Будет много спектаклей в ближайшее время. 2 июня, в 19:00 в «Театре кукол» мы покажем один из своих спектаклей (возрастное ограничение 6+). Обязательно приходите!

Одна из ведущих актрис: Сегодня был прекрасный показ. Это было видно по реакции зрителей! Мы очень устали, но мы также и очень рады, счастливы-счастливы!

Яркой точкой стало закрытие акции перед зданием Библиотеки. Покидали мероприятие все, от мало до велика, с искренней улыбкой.