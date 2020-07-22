Обновились данные о географии коронавируса в Рязанской области

Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области.

В целом в регионе по состоянию на 22 июля зарегистрировано более 6 тысяч человек, у которых врачи обнаружили COVID-19. На сегодняшний день ещё 34 положительных теста на коронавирусную инфекцию ожидают подтверждения.

То, как инфекция распространилась по региону, иллюстрируют подробные данные опергруппы.

На настоящее время в Рязани выявлено 3083 случая. В Рязанском районе – 279 (Заокское – 34, Поляны – 29, Дядьково — 26, Заборье – 19, Учхоз Стенькино – 16, Подвязье – 13, Тюшево – 12, Мурмино – 9, Агро-Пустынь – 6, Льгово – 6, Окский – 5, Рожок – 5, Турлатово – 5, Хирино – 5, Александрово – 4, Богданово – 4, Варские – 4, Глебово – 4, Полково – 4, Ровное – 4, Ялтуново – 4, Абрютино – 3, Высокое – 3, Вышгород — 4, Искра – 4, Дубровичи – 3, Затишье – 3, Листвянка – 3, Совхоз Рязанский – 3, Вышетравино – 2, Земенки – 2, Кораблино – 2, Коростово – 2, Насурово – 2, Реткино – 2, Секиотово – 2, Ульяновка – 2, Шумашь – 2, Алеканово – 1, Алтухово – 1, Болошнево – 1, Гавердово – 1, Госплемстанция – 1, Дмитриевка – 1, Долгинино – 1, Екимовка – 1, Казарь – 1, Ласковский – 1, Марьино – 1, Новоселки – 1, Приозерный – 1, Романцево – 1, Семкино – 1, Ходынинские дворики2 — 1, Юрасово – 1); в Ряжске – 178; в Касимове – 166; в Рыбном – 164.

В г. Скопин – 138; в Новомичуринске – 134; в Шиловском районе – 126 (Лесной – 34, Желудёво – 17, Авдотьинка – 9, Сановка – 8, Елизаветинка – 7, Ибредь – 5, Инякино – 5, Терехово – 5, Аделино – 4, Сасыкино – 4, Ирицы — 3, Борки – 2, Борок – 2, Ерахтур – 3, Задубровье – 2, Мосолово – 2, Муратово – 2, Березово – 1, Большие Пекселы – 1, Заполье – 1, Константиново – 1, Крутицы – 1, Нармушадь – 1, Полтавка – 1, Санское – 1, Слобода – 1, Тимошкино – 1, Тырново – 1); в г. Сасово – 116; в Клепиковском районе – 113 (Тума – 41, Криуша – 19, Аверкиево – 5, Алексеево – 5, Болонь – 4, Давыдово – 3, Егорово – 3, Колесниково – 3, Первушкино – 3, Малахово – 2, Малиновка – 2, Уткино – 2, Щурово – 2, Ершовские выселки – 1, Иншаково – 1, Калдево – 1, Кондаково – 1, Лихунино – 1, Макеево – 1, Малая Каменка – 1, Малое Дарьино – 1, Молькино – 1, Натальино – 1, Озерки – 1, Оськино – 1, Пилево – 1, Рябикино – 1, Снохино – 1, Спирино – 1, Ужищево – 1, Ухино – 1, Хараблино – 1); в Скопинском районе – 112 (Павелец — 23, Ильинка — 13, Побединка – 10, Корневое – 8, Вослебово – 7, Горлово – 4, Чулково – 4, Моховое – 3, Свинушки – 3, Секирино – 3, Успенское — 3, Березняги — 2, Ермолово – 2, Желтухинский – 2, Клекотки – 2, Князево – 2, Лопатино – 2, Муравлянка – 2, Отрада – 2, Петрушино – 2, Пупки – 2, Высокое – 1, Гремячка – 1, Делехово — 1, Деменьшино – 1, Дмитриево – 1, Затворное – 1, Мшанка – 1, Нагиши – 1, Немерово – 1, Рудинка – 1, Шелемишево – 1).

В Касимовском районе – 100 (Бабино-Булыгино — 8, Лощинино – 8, Подлипки – 8, Гусь-Железный – 6, Елатьма – 6, Клетино – 6, Сынтул – 6, Крутоярский – 5, Лашма – 4, поселок станции Касимов – 4, Новая Деревня – 3, Самылово – 3, Щербатовка – 3, Крюково – 3, Ахматово – 2, Лазарево – 2, Озерный – 2, Савостьяново – 2, Телебукино – 2, Торбаево – 2, Алешино – 1, Баромыково – 1, Беркеево – 1, Большой Кусмор – 1, Булгаково — 1, Ибердус – 1, Кочемары – 1, Лався – 1, Малеево – 1, Марьино Данево – 1, Погост – 1, Селизово — 1, Сосновка – 1, Ташенка – 1, Токарево – 1); В Михайловском районе – 99 (Октябрьский – 33, Стрелецкие выселки – 10, Фирюлевка – 5, Виленка – 4, Заря – 4, Первомайский – 4, Пушкари – 4, Грязное – 3, Козловка – 3, Красное – 3, Березово – 2, Бычки – 2, Иваньково — 2, Киндяково – 2, Печерники – 2, С/з им. Ильича – 2, Треполье – 2, 10-й год Октября – 1, Волосовка – 1, Голдино – 1, Дугинка3 – 1, Ижеславль – 1, Красное – 1, Низок – 1, Огибалово – 1, Павелково – 1, Покровское1 – 1, Чурики – 1, Щетиновка – 1); в Рыбновском районе – 88 (Костино – 20, Пощупово – 9, Новоселки – 8, Алешня – 5, Старолетово – 5, Высокое – 4, Глебково – 4, Завод Ветзоотехника – 4, Новое Батурино – 4, , Баграмово – 4, Горяйново – 3, Старое Батурино – 3, Ходынино – 2, Большое Жоково – 1, Бражкино – 1, Выселки – 1, Житово – 1, Зубово – 1, Козловка — 1, Кузьминское – 1, Ногино – 1, Окаемово – 1, Перекаль – 1, Путково – 1, Раменки – 1, Сидоровка – 1); в Спасском районе – 85 (Ижевское – 13, Павловка – 7, Спиртзаводской – 7, Гавриловское – 6, Собчаково – 4, Троица – 4, Новики – 3, Сушки – 3, Брыкин Бор – 2, Горки – 2, Дегтяное – 2, Добрый Сот – 2, Иванково – 2, Красный Яр – 2, Моньясово – 2, Огородниково – 2, Панино – 2, Половское – 2, Ухорское – 2, Фатьяновка – 2, Федотьево – 2, Выползово – 1, Городец – 1, Желобова Слобода – 1, Засечье — 1, Лакаш – 1, Малые Гулынки – 1, Каменка – 1, Кирицы – 1, Новый Киструс – 1, Селезеново – 1, Старостеклянное – 1, Тысья – 1); в Михайлове – 74; в Александро-Невском – 66; в Шилове – 64.

В Сараевском районе – 52 (Сысои – 8, Красный Озерок – 7, Напольное – 6, Меньшие Можары – 4, Алексеевка – 3, Бычки — 2, Красный Куст – 2, Кривское – 2, Мордово – 2, Одоевщина – 2, Паники – 2, Большие Можары – 1, Борец – 1, Витуша – 1, Красная Вершина – 1, Новый Хутор – 1, Озерки – 1, Озёриха – 1, Старобокино – 1, Таптыково – 1, Телятники – 1, Троицкое – 1, Ягодное – 1); в Александро-Невском районе – 46 (Каширин – 9, Боровок – 7, Ленино – 7, Калинино – 4, Ленинский – 4, Бурминка – 2, Зимарово – 2, Заборово – 2, Кайсаровка – 1, Миха лково – 1, Нижний Якимец – 1, Ново-Тишевое – 1, Ново-Сергиевка – 1, Норовка – 1, Ольховка – 1, Студенки – 1, Чернышевка – 1); в Сапожке – 43; в Пронском районе – 42 (Тырново – 7, Мамоново – 6, Гремяки – 5, Кисьва – 4, Маклаково – 4, Октябрьское – 4, Погореловский – 4, Орловский – 2, Скучаловка – 2, Береговая Погореловка – 1, Булычево – 1, Малинищи – 1, Роскино – 1); в Кораблине – 39; в Пронске – 39; в Шацком районе – 38 (Черная Слобода – 11, Казачья Слобода – 9, Лесное Конобеево – 2, Новочернеево – 2, Борки – 2, Ольхи – 2, Апушка – 1, Высокое – 1, Выша – 1, Каверино – 1, Карнаухово – 1, Липяной Дюк – 1, Новософьино – 1, Печины – 1, Польное Конобеево – 1, Сново-Здорово – 1); в Захаровском районе – 37 (Смена – 9, Добрые Пчелы – 5, Елино — 4, Безлычное — 3, Жокино – 2, Плахино – 2, Пупкино – 2, Зимино – 1, Каймань – 1, Катагоща – 1, Окуньково – 1, Поливаново – 1, Спасские Выселки – 1, Старое Зимино — 1, Троицкое – 1, Федоровское – 1, Шляхино – 1); в р.п Старожилово – 35; в Шацке – 34; в Сасовском районе – 33 (Сотницыно – 9, Алешино — 3, Кустаревка – 3, Молодежный – 2, Раково – 2, Саблино – 2, Фроловское – 2, Батьки – 1, Демушкино – 1, Гавриловское – 1, Кузьминки – 1, Малый Студенец – 1, Мокрое – 1, Мыс Доброй Надежды – 1, Новое Березово – 1, Рожково – 1, Сасовский – 1); в Ряжском районе – 32 (Петрово – 8, Дегтяное – 7, Салтыки – 4, Новое Еголдаево – 3, Марчуки 2-е – 2, Шереметьево – 2, Большая Алешня – 1, Еголдаево – 1, Журавинка – 1, Совка – 1, Турово – 1, Чирково – 1); в Спасск-Рязанском – 31.

В р.п. Сараи – 29; в г. Спас-Клепики – 29; в Милославском районе – 28 (Южный – 9, Змеевка – 4, Кочуры – 3, Чернава – 3, Бугровка – 2, Зеленый – 2, Архангельское – 1, Казначеевка – 1, Совхоз Большевик – 1, Топилы – 1, Центральный – 1); в Старожиловском районе – 28 (Панинская слобода – 7, Истье — 5, Совхоз имени Ленина – 4, Кареево – 2, Чернобаево – 2, Ершово – 1, Ивановское – 1, Кутуково – 1, Мелекшино – 1, Ромоданово – 1, Рязанские сады – 1, Соха – 1, Шелковая – 1); в р.п Чучково – 28; в Чучковском районе – 28 (Аладьино – 8, Пертово – 6, Мелехово – 4, Остро-Пластиково – 4, Назаровка – 3, Шеметово – 2, Завидово – 1); в Кораблинском районе – 27 (Кипчаково – 8, Ключ – 4, Моловка – 3, Бобровинки – 2, Жаркое – 2, Ковалинка – 2, Филатово – 2, Быковская Степь – 1, Неретино – 1, Пехлец – 1, Фролово – 1); в р.п. Милославское – 27; в Ермишинском районе – 25 (Надежка – 9, Савватьма – 9, Азеево – 3, Гремячий ключ – 2, Большое Ляхово – 1, Царево – 1).

В с. Захарово – 19; в с. Путятино – 19; в р.п. Ермишь – 17; в р.п. Ухолово – 15; в р.п. Кадом – 13; в Сапожковском районе – 12 (Кривель – 3, Михеи – 3, Фабричная Слобода – 3, Канино – 1, Коровка – 1, Марфинка – 1); в Ухоловском районе – 9 (Кензино – 2, Ольхи – 2, Покровское – 2, Мостье – 1, Поляки – 1, Ясенок – 1); в Пителинском районе – 6 (Юрьево – 4, Подболотье – 1, Потапьево – 1); в Путятинском районе – 6 (Глебово – 1, Екатериновка – 1, Никитино – 1, Новая Деревня – 1, Песочня – 1, Строевское – 1); в Кадомском районе – 5 (Восход – 3, Старый Кадом – 2); в р.п. Пителино – 2.