Губернатор Рязанской области усилил ограничения из-за роста количества заболевших коронавирусом

Во вторник, 13 октября, Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам, где усилил ограничения из-за пандемии коронавируса.
Глава региона отметил, что с каждым днем в области становится все больше и больше заболевших. Только за одну неделю, по словам губернатора, количество зараженных выросло почти вдвое.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации, по словам главы региона, пришлось принять решение об усилении ограничительных мер. Так, с 13 октября вводятся следующие ограничения:
- С 13 по 26 октября жители старше 65 и люди с хроническими заболеваниями должны оставаться дома.
- Работодателям необходимо перевести часть сотрудников из группы риска на удаленный режим работы.
- С 13 октября по 9 ноября вводится особый режим работы отдельных стационарных организаций социального обслуживания.
- Массовые, публичные и развлекательные мероприятия остаются под запретом. При этом работа ночных клубом и дискотек также запрещаются.
- Кинотеатры, театры и цирки продолжат работать, но уже с заполняемостью в 30%. Напомним, в настоящее время можно наполнять зал на 50%.
- Временно приостанавливается работа организаций общественного питания с 23:00 до 9:00. В это время разрешается работа только навынос. В обычное время необходимо соблюдать дистанцию при расстановке столов, проводить дезинфекцию всех помещений и обеззараживать воздух. При этом все кафе, бары и рестораны должны строго соблюдать все меры безопасности.
Также Николай Любимов отметил, что пока школы и детские сады остаются открытыми. Но Управление Роспотребнадзора будет совместно с региональным минобром продолжать вести ежедневный мониторинг обстановки.
Кроме того, теперь Роспотребнадзор и полиции поручено усилить контроль за соблюдением установленных требований в общественных местах, торговых центрах, транспорте и других местах с массовым пребыванием людей.
Соответствующее постановление уже подписано губернатором Рязанской области.