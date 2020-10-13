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Губернатор Рязанской области усилил ограничения из-за роста количества заболевших коронавирусом

Елена Лобанова

Во вторник, 13 октября, Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам, где усилил ограничения из-за пандемии коронавируса. 

Глава региона отметил, что с каждым днем в области становится все больше и больше заболевших. Только за одну неделю, по словам губернатора, количество зараженных выросло почти вдвое.

— Прошу рязанцев с понимаем отнестись к решениям, которые мы вынуждены принять, исходя из текущей обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора, — сказал Николай Любимов.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, по словам главы региона, пришлось принять решение об усилении ограничительных мер. Так, с 13 октября вводятся следующие ограничения:

  • С 13 по 26 октября жители старше 65 и люди с хроническими заболеваниями должны оставаться дома. 
  • Работодателям необходимо перевести часть сотрудников из группы риска на удаленный режим работы. 
  • С 13 октября по 9 ноября вводится особый режим работы отдельных стационарных организаций социального обслуживания.
  • Массовые, публичные и развлекательные мероприятия остаются под запретом. При этом работа ночных клубом и дискотек также запрещаются. 
  • Кинотеатры, театры и цирки продолжат работать, но уже с заполняемостью в 30%. Напомним, в настоящее время можно наполнять зал на 50%.
  • Временно приостанавливается работа организаций общественного питания с  23:00 до 9:00. В это время разрешается работа только навынос. В обычное время необходимо соблюдать дистанцию при расстановке столов, проводить дезинфекцию всех помещений и обеззараживать воздух. При этом все кафе, бары и рестораны должны строго соблюдать все меры безопасности.

Также Николай Любимов отметил, что пока школы и детские сады остаются открытыми. Но Управление Роспотребнадзора будет совместно с региональным минобром продолжать вести ежедневный мониторинг обстановки.

Кроме того, теперь Роспотребнадзор и полиции поручено усилить контроль за соблюдением установленных требований в общественных местах, торговых центрах, транспорте и других местах с массовым пребыванием людей.

— Меры ограничительного характера жизненно необходимы. Здоровье людей — главное. Всем, без исключения, необходимо соблюдать установленные меры безопасности: носить маски, пользоваться санитайзерами и чаще мыть руки. Только так мы сможем не допустить дальнейшего ухудшения ситуации и избежать возвращения к масштабным ограничительным мерам. Уважаемые рязанцы, наши усилия будут эффективны только в том случае, если их поддержат все жители, — сказал Николай Любимов.

Соответствующее постановление уже подписано губернатором Рязанской области.

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