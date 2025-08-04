Беспилотник уничтожен над Рязанской областью ночью 4 августа

В ночь на понедельник, 4 августа, над Рязанской областью уничтожен вражеский беспилотник. Об этом говорится в официальной сводке министерства обороны России.

По данным ведомства, минувшей ночью силы ПВО РФ уничтожили 61 украинский беспилотник.

С 23:00 3 августа до 05:20 4 августа дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Беспилотники сбивались:

18 БПЛА — над акваторией Чёрного моря;

12 — над Воронежской областью;

11 — над Республикой Крым;

8 — над Белгородской областью;

6 — над Волгоградской областью;

2 — над Брянской областью;

2 — над Ростовской областью;

1 — над Московской областью;

1 — над Рязанской областью.