Беспилотник уничтожен над Рязанской областью ночью 4 августа

В ночь на понедельник, 4 августа, над Рязанской областью уничтожен вражеский беспилотник. Об этом говорится в официальной сводке министерства обороны России.
По данным ведомства, минувшей ночью силы ПВО РФ уничтожили 61 украинский беспилотник.
С 23:00 3 августа до 05:20 4 августа дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.
Беспилотники сбивались:
18 БПЛА — над акваторией Чёрного моря;
12 — над Воронежской областью;
11 — над Республикой Крым;
8 — над Белгородской областью;
6 — над Волгоградской областью;
2 — над Брянской областью;
2 — над Ростовской областью;
1 — над Московской областью;
1 — над Рязанской областью.