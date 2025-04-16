Батрутдинов, Шкуро и DAVA проходят испытание в новом сериале «Блогеры взаперти»

28 апреля в 20.00 телеканал ТНТ покажет премьеру комедийного сериала «Блогеры взаперти» (16+).

Звезды Comedy Club Тимур Батрутдинов и Екатерина Шкуро сыграли в сериале семейную пару популярных блогеров, которые за неуплату налогов оказываются под домашним арестом в деревне. Их продюсера с сомнительными идеями обходит все проблемы — играет Давид Манукян (DAVA).

Производство: «Кинокомпания братьев Андреасян» и ТНТ

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Режиссёр: Гарик Петросян («Букины», «Бедный олигарх», «Мендельсон»)

Сюжет «Блогеры взаперти»

Блогер-миллионник Ольга Малиновская (Екатерина Шкуро) и её муж Давид (Тимур Батрутдинов) за неуплату налогов отправляются под домашний арест — не в роскошную квартиру, а в глухую деревню, где они прописаны. Без телефонов и интернета они оказываются буквально вне эфира.

Их продюсер Артур (Давид Манукян) предлагает оригинальный план: отключить электронные браслеты и бежать в Беларусь, а оттуда уже — в Мексику. Но каждый побег заканчивается катастрофой:

– кузнец травмирует Давиду ногу,

– пьяная Оля на тракторе перебивает газопровод,

– Давида бьёт током,

– сбегает местный бык Борька — гордость деревни.

Однако следователь даёт шанс: если местные напишут на них положительные характеристики, их переведут обратно в московскую квартиру. Пытаясь стать «своими» в деревне, герои постепенно переосмысливают свою жизнь и ценности.

Создатели о проекте

Сарик Андреасян, продюсер:

«„Блогеры взаперти“ — это комедия про наш новый фольклор. Про инфлюенсеров, хайп и попытки остаться на волне даже тогда, когда на ноге браслет, а вместо подписчиков — тракторист, участковый и следователь. Мы живём в мире, где зрителю важны истории про «сейчас», и наш проект именно об этом. Он актуальный, острый, иногда дерзкий, но добрый и живой.»

Тимур Батрутдинов, исполнитель роли Давида:

«Гарик Петросян позвал меня на проект после «Бедного олигарха-2», где я играл злодея. С ним легко работать: он даёт импровизировать и вместе с артистами разгоняет юмор. Сюжет свежий: блогеры, налоги, деревня, браслеты, побеги… А моя партнёрша — Катя Шкуро, блогер, резидент Comedy Club, и теперь ещё и мой краш. Сериал получился весёлым, трогательным и полным приключений.»

Екатерина Шкуро, исполнительница роли Ольги:

«Этот сериал — о том, как человек, привыкший к лайкам и рилсам, попадает в мир, где важнее не подписчики, а искреннее общение. Сначала моя героиня воспринимает деревню как каторгу, а потом находит в ней тепло и настоящую жизнь. Это смешной сериал, но он и про что-то важное. За это я его особенно люблю.»