Среда, 25 октября, 2023
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Бастрыкин потребовал доклад по факту насилия в рязанской школе-интернате

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Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту применении насилия в отношении воспитанников школы-интерната в Рязанской области.

Пострадавшими стали две 14-летние девочки и 15-летний мальчик. При этом издевательства над воспитанниками интерната продолжаются, сообщает информационный центр следственного комитета.

В СУ СК России по Рязанской области по одному из эпизодов расследуется уголовное дело, еще по одному случаю в возбуждении уголовного дела отказано, по третьему – организована процессуальная проверка.

Бастрыкин поручил руководителю рязанского следственного управления Владимиру Никешкину представить доклад о ходе и результатах расследования.

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