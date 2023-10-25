Бастрыкин потребовал доклад по факту насилия в рязанской школе-интернате

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту применении насилия в отношении воспитанников школы-интерната в Рязанской области.

Пострадавшими стали две 14-летние девочки и 15-летний мальчик. При этом издевательства над воспитанниками интерната продолжаются, сообщает информационный центр следственного комитета.



В СУ СК России по Рязанской области по одному из эпизодов расследуется уголовное дело, еще по одному случаю в возбуждении уголовного дела отказано, по третьему – организована процессуальная проверка.



Бастрыкин поручил руководителю рязанского следственного управления Владимиру Никешкину представить доклад о ходе и результатах расследования.