Бастрыкин поручил доложить о проверке по нападению собаки на жителя Рязани

Руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проведении проверки по нападению собаки на жителя Рязани, сообщает пресс-служба ведомства.

В СМИ и социальной сети сообщается, что 1 декабря текущего года в городе Рязани вблизи образовательного учреждения безнадзорная собака набросилась на мужчину, укусив за ногу. Получения серьезных телесных повреждений пострадавшему удалось избежать благодаря наличию верхней одежды.

В СУ СК России по Рязанской области по данному факту организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Анатольевичу Никешкину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, нападение собаки на рязанца произошло на улице Гоголя.