Баскетбольный клуб «Рязань» сделал еще один шаг к победе в регулярном чемпионате ЦФО

«ДЕСНА-2» (Брянская область) – БК «РЯЗАНЬ» – 86:58 (22:13, 24:12, 23:27, 17:6)

«Десна-2» (Брянская область): Иванов (13), Поляков (3), В. Чернов (11), Назаров (2), Щербинский (18) – старт, М. Чернов (0), Кореньков (5), Апсит (6), Ефимов (0), Якушев (16), Алешин (12 + 11 подборов), Власов (0).

БК «Рязань»: Князев (7), Зибиров (11), Хамитов (1), Баринов (20), Соколов (12) – старт, Сидоров (5), Буданов (2), Найберт (0). Савельев, Николаев, Анохин.

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Судьи: Кольцов, Гончаров.

22 февраля. Брянск. Дворец единоборств им. Артема Осипенко. 150 зрителей.

Перед главным противостоянием регулярного чемпионата БК «Рязань» отставал от своего основного конкурента всего на два очка, имея в запасе два матча. Однако на важные поединки в Брянске вновь не смог вырваться наш ведущий игрок Михаил Карпачев. А тут еще заболел тренер команды Константин Валерьевич Комляков и вынужден был пропустить очередные календарные матчи. Его обязанности пришлось исполнять капитану команды Роману Хамитову.

Буквально в последний момент дозаявочной кампании руководству клуба удалось внести в ростер еще одного своего бывшего игрока Никиту Баринова (203 см, 115 кг), который выступал в нашей команде в первой половине сезона-2015/16 (набирал в среднем 12,9 очка; делал 4,5 подбора), а потом перешел в питерский «Зенит», где стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ. Уже в первой половине центровой почти выполнил свою прежнюю норму: 12 баллов и 5 подборов. А вот из старожилов его усилия поддержал лишь набирающий форму Михаил Соколов, который неожиданно выступил в роли успешного дальнобойщика, забив в первой четверти две трешки подряд. Однако усилий двух самых больших игроков команды оказалось недостаточно, чтобы удержаться на плаву.

Лишь третья четверть осталась за нашей дружиной что, впрочем, мало помогло, поскольку кардинального перелома в игре мы так и не дождались. Стабильно набирал очки лишь Драмир Зибиров, но до своей нормы он также не дотянул. Про остальных и говорить нечего. Самым результативным игроком матча стал наш Никита Баринов, набравший 20 баллов, Михаилу Соколову не хватило всего лишь одного подбора (12 + 9), чтобы оформить свой первый после возвращения в строй дабл-дабл.

«ДЕСНА-2» (Брянская область) – БК «РЯЗАНЬ» – 44:67 (7:14, 12:14, 9:21, 16:18)

«Десна-2» (Брянская область): Иванов (5), Поляков (0), В. Чернов (8), Назаров (0), Щербинский (20) – старт, Кореньков (0), Апсит (0), Якушев (2), Алешин (8), Власов (1).

БК «Рязань»: Князев (13), Зибиров (19), Сидоров (7), Хамитов (9), Соколов (12) – старт, Анохин (5), Буданов (2). Найберт, Савельев, Николаев.

Судьи: Кольцов, Гончаров.

23 февраля. Брянск. Дворец единоборств им. Артема Осипенко. 100 зрителей.

В субботнем матче после утомительной дороги наши парни так и не смогли настроиться на серьезную борьбу, а вот на следующий день «зубров» было уже не остановить. Прорыв произошел после большого перерыва, когда слово вновь взяли старожилы команды. Разница в счете подросла до +15 (36:21), но и это был не предел. После очередных попаданий Михаила Соколова, Романа Хамитова и Драмира Зибирова к середине периода гости перекрыли показатель хозяев ровно вдвое (42:21). Зибиров стал самым результативным в своей команде – 19 баллов. Под занавес встречи наконец разбросался Дмитрий Князев, и две его трешки подряд подвели итог этому противостоянию.

Одержав победу со счетом 67:44, БК «Рязань» взял реванш за неудачу накануне и тем самым восстановил отрыв в две победы от брянской «Десны-2». На сей раз у нас сорвалось даже три дабл-дабла: Дмитрию Князеву не хватило всего одного подбора (13 + 9), Роману Хамитову одного набранного балла (9 +15), Михаилу Соколову – двух подборов (12 + 8).

Следующие календарные матчи в чемпионате ЦФО БК «Рязань» проведет в родных пенатах. В следующие выходные, 1 и 2 марта, в спорткомплексе Дворца детского творчества «зубры» будут принимать команду «Альфа Дон» (Павловск, Воронежская область).