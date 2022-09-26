Банк «Открытие» запустил сервис передачи данных по эскроу-счетам

Теперь счета, открытые в банке участниками долевого строительства, отображаются в учетной системе застройщиков. Это стало возможно благодаря каналу передачи данных host-to-host.
Технология host-to-host позволяет в режиме реального времени без авторизации в интернет-банке просматривать информацию об открытых и закрытых счетах, включая данные о поступлении средств, формировать отчеты и получать выписки нажатием одной кнопки.
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