Банк «Открытие»: каждый пятый россиянин планирует обзавестись загородной недвижимостью

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19% россиян заявили, что у них нет дома или дачи, но они собираются обзавестись загородной недвижимостью. Основные плюсы жизни за городом – свежий воздух и возможность отдохнуть от городской суеты, основные минусы – дорога и слаборазвитая инфраструктура. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Почти у половины россиян есть дача или загородный дом. Небольшую дачу имеют 32% респондентов. Больше всего дачников в Москве и Подмосковье (38%), меньше всего – на Северном Кавказе (18%). Капитальный дом есть у 14% россиян. Тут в силу традиций и географических особенностей лидирует Северный Кавказ (23%)

19% россиян заявили, что у них нет дома или дачи, но они собираются обзавестись загородной недвижимостью. 35% не намерены приобретать или строить загородное жилье.

Основными плюсами дачи или дома за городом (можно было давать более одного варианта ответа) россияне называют жизнь на природе и свежий воздух (88%), возможность отдохнуть от городской суеты (69%), более просторную жилплощадь (45%), возможность вырастить детей более здоровыми (33%).

Основными минусами загородного жилья стали далекое расстояние от города и неудобства в пути (56%), слаборазвитая инфраструктура — магазины, дороги, развлечения — (54%), высокая цена ухода за домом (35%), необходимость ухаживать за земельным участком (33%) и невозможность жить там круглый год (28%).