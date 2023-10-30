Азаров: США ищет кандидатуры на пост президента Украины

США занимаются подбором нового кандидата на пост президента Украины, заявил «Известиям» бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

По мнению Азарова, власти США видят, что вложения денег, вооружений не приносят видимого результата. Поэтому сейчас идёт подбор кандидатуры для участия в выборах президента незалежной.

Политик считает: экс-президент Порошенко не станет выдвигаться без одобрения Вашингтона. Нужен ли он США, большой вопрос.

Азаров называет Порошенко отработанным материалом, коррумпированным, неэффективным менеджером.

В конце августа Владимир Зеленский сообщил, что готов провести выборы президента.