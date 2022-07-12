Автосервис в Крыму, где отказались обслуживать военных стоит на месте, предписание о сносе не выполнено

РИА Новости. Станция техобслуживания в Красногвардейском районе Крыма, где отказались обслуживать автомобиль российских военных, будет снесена в принудительном порядке как незаконная постройка, сообщил глава муниципального образования Красногвардейского района Роман Шантаев.

В середине июня в соцсетях появилось записанное одним из военных видео, из которого следует, что им отказали в ремонте колеса, даже за деньги, якобы аргументируя это тем, что «военным не помогают». Владелец техстанции Вилен Сейтосманов в поселке Видное Красногвардейского района позднее назвал случившееся недоразумением, пояснив, что его сервис не может обслуживать грузовики. В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что после проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан её снести в течение 14 рабочих дней, иначе начнётся судебное разбирательство.

«Постановление о сносе владельцы СТО и двух других незаконных построек не выполнили. Сегодня с администрацией поселения и контролирующими ведомствами проработал дальнейшие действия», — написал Шантаев в своем Telegram-канале.

По его словам, СТО стоит на месте, предписание о его сносе не выполнено.

Шантаев подчеркнул, что администрация поселения заключит договор в соответствии с градостроительным кодексом с муниципальным предприятием о принудительном сносе СТО и других объектов за средства бюджета в течение трех недель.

«Администрация сельского поселения самостоятельно снесет этот объект и выйдет в суд с требованием о возмещении всех затрат на снос этого объекта. Никто на месте не сидит. Мы действием в соответствии с планом и с законом», — подчеркнул Шантаев.

По его словам, после сноса будет подан иск о взыскании средств с лиц, которые возвели СТО. «Владельцы самостроя подключили адвоката из Москвы, но закон и правда за нами. Действуем по плану, который был озвучен мной изначально», — подчеркнул Шантаев.