Автомобиль сбил насмерть велосипедиста в Рязанской области

В Рязанской области произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В среду, 23 июля, в 08:10 на 339-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Александро-Невском районе, 31-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» из Липецкой области совершил наезд на 51-летнего велосипедиста. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Ранее стало известно о ДТП с участием 7-летней велосипедистки в Рязанской области.

10 июля, в 15:30 в посёлке Александро-Невский у дома №25А по улице Молодёжной 36-летний житель Тамбовской области, управляя мопедом «Вираго», сбил юную велосипедистку. Девочка попала в больницу.