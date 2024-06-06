Четверг, 6 июня, 2024

Астролог рассказала о ретроградных планетах июня и их влиянии на людей

Автор: 7info7

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Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Астрологический календарь гласит: в июне 2024 года сразу две планеты находятся в ретроградном движении. Как это повлияет на каждого из нас? Что обязательно нужно сделать в этом месяце, чтобы получить максимальную пользу от ретрограда? На эти вопросы 7info ответила западный астролог, таролог и нумеролог Ирина Ряскина.

Эксперт обращает внимание: к концу месяца встанет в ретроградное движение Сатурн.

— Сатурн обычно входит в ретроградное движение на ежегодной основе и остаётся таким в течение нескольких месяцев. Он ассоциируется с уроками, ограничениями и структурой, — объясняет Ирина Ряскина.

Продолжит в июне своё ретроградное движение Плутон. Как правило, Плутон также проходит через ретроградную фазу каждый год. Плутон связан с преобразованием, подсознанием и вещами, которые происходят под поверхностью.

Как ретроградное движение планет влияет на людей в июне?

Когда планеты находятся в ретроградном движении, это часто считается временем для переосмысления, внутренней работы, пересмотра и рефлексии в тех аспектах жизни, которыми управляют эти планеты.

По словам астролога, Сатурн в ретроградном движении может потребовать пересмотра достигнутых целей и ответственностей, а также реализации прошлых обязательств. Также это время для обучения из прошлых ошибок и укрепления структур.

Плутон в ретроградном движении может побуждать к глубоким личным преобразованиям, изучению собственных теневых сторон и разрешению давних внутренних конфликтов.

На какие знаки зодиака повлияют ретро Сатурн и Плутон?

Ощутят влияние ретроградных планет Козероги и Скорпионы, так как Сатурн и Плутон традиционно связаны с этими знаками.

Также почувствуют его на себе те, у кого личные планеты (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс) или угловые точки гороскопа (асцендент и десцендент) находятся в аспекте с положениями ретроградных планет.

— Важно подходить к ретроградным периодам не как к негативным моментам, а как к возможностям для глубокой внутренней работы, переоценки и трансформации как личностных качеств, так и внешних обстоятельств жизни, — советует Ирина Ряскина.

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