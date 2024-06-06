Астрологический календарь гласит: в июне 2024 года сразу две планеты находятся в ретроградном движении. Как это повлияет на каждого из нас? Что обязательно нужно сделать в этом месяце, чтобы получить максимальную пользу от ретрограда? На эти вопросы 7info ответила западный астролог, таролог и нумеролог Ирина Ряскина.
Эксперт обращает внимание: к концу месяца встанет в ретроградное движение Сатурн.
Продолжит в июне своё ретроградное движение Плутон. Как правило, Плутон также проходит через ретроградную фазу каждый год. Плутон связан с преобразованием, подсознанием и вещами, которые происходят под поверхностью.
Как ретроградное движение планет влияет на людей в июне?
Когда планеты находятся в ретроградном движении, это часто считается временем для переосмысления, внутренней работы, пересмотра и рефлексии в тех аспектах жизни, которыми управляют эти планеты.
По словам астролога, Сатурн в ретроградном движении может потребовать пересмотра достигнутых целей и ответственностей, а также реализации прошлых обязательств. Также это время для обучения из прошлых ошибок и укрепления структур.
Плутон в ретроградном движении может побуждать к глубоким личным преобразованиям, изучению собственных теневых сторон и разрешению давних внутренних конфликтов.
На какие знаки зодиака повлияют ретро Сатурн и Плутон?
Ощутят влияние ретроградных планет Козероги и Скорпионы, так как Сатурн и Плутон традиционно связаны с этими знаками.
Также почувствуют его на себе те, у кого личные планеты (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс) или угловые точки гороскопа (асцендент и десцендент) находятся в аспекте с положениями ретроградных планет.