Названы знаки зодиака, которые будут счастливы в 2024 году

Многим 2023 год принёс беды и разочарований. Но не стоит унывать: звезды уже определились с главными счастливчиками 2024 года. Кто из знаков зодиака обретёт заветное счастье?

Как сообщает издание thegirl, в 2024 Колесо фортуны начнёт раскручиваться куда быстрее у Овнов. С самого начала года им советуют брать инициативу в свои руки и мчаться вперед к своим мечтам.

В следующем году Львам особенно повезёт в творческих сферах. Представители этого знака, которые мечтали начать медийную карьеру, наконец-то получат шанс сделать это. Но важно помнить, что наступает время отбросить все сомнения. Ни в коем случае нельзя думать о том, что ничего не получится.

Новый 2024 год даст Стрельцам возможности попробовать себя в образовании. Их ожидает отличный шанс поступить в университет, начать проходить те курсы, которые пылятся у тебя в сохранённых, а также вернуться к изучению языков. Звёзды рекомендуют стараться чаще путешествовать.