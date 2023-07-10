Астролог назвала даты рождения людей, с кем может случиться трагедия на водоёме этим летом

Лето — это время, когда многие выбираются на отдых к водоёмам. И в моменты отдыха не стоит забывать о вопросах безопасности, тем более, что для некоторых людей этим летом купания в прудах, озёрах и реках может обернуться большой неприятностью.

Астролог Ксения Стамикова в материале для wday рассказала, кому стоит быть предельно осторожными.

Аккуратнее во время прогулок и купания нужно быть:

Рыбам, которые родились 17, 18, 19 и 20 марта;

Близнецам, которые родились 18, 19 и 20 июня;

Стрельцам, родившимся 19, 20 и 21 декабря;

Девам, родившимся 21 и 22 сентября.

Стамикова отмечает: на психологическом уровне этих людей может ожидать апатия. Придут страхи, придётся переоценить ценности.