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Астролог назвала даты рождения людей, с кем может случиться трагедия на водоёме этим летом

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Лето — это время, когда многие выбираются на отдых к водоёмам. И в моменты отдыха не стоит забывать о вопросах безопасности, тем более, что для некоторых людей этим летом купания в прудах, озёрах и реках может обернуться большой неприятностью.

Астролог Ксения Стамикова в материале для wday рассказала, кому стоит быть предельно осторожными.

Аккуратнее во время прогулок и купания нужно быть:

  • Рыбам, которые родились 17, 18, 19 и 20 марта;
  • Близнецам, которые родились 18, 19 и 20 июня;
  • Стрельцам, родившимся 19, 20 и 21 декабря;
  • Девам, родившимся 21 и 22 сентября.

Стамикова отмечает: на психологическом уровне этих людей может ожидать апатия. Придут страхи, придётся переоценить ценности.

– Немного внимания, чуть меньше рассеянности, больше собранности — и все будет прекрасно! В качестве компенсаторики и нейтрализации рисков, рекомендую переводить энергию в плюс занятиями творчеством, медитациями, эзотерикой, психологией (изучать или, к примеру, ходить к психологу), также можно заняться благотворительностью, — сказала астролог.

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